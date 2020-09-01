Can Dostlar filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Can Dostlar, başrolünde genç oyuncuların yer aldığı bir film olarak dikkat çekiyor. Filmde, artık sokakta oynamayı tercih etmeyen çocukların bu kararını mahalleye yeni taşınan çocuğun nasıl etkilediği konu ediliyor.

Parklarını almak için mücadele eden bir grup çocuğun hikayesinin anlatıldığı Can Dostlar filminde çocuk oyuncuların muhteşem performansı beğeni topluyor.

CAN DOSTLAR KONUSU

Sürekli telefonlarıyla oynayan çocuklar artık sokakta oynamayı unutmuş gibidirler. Mahalleye yeni gelenlerin de ısrarıyla, çocuklar bu gidişata son vermek için yeniden parkta oynamaya karar verir. Ama bir sorun vardır: Parkın bitişiğindeki evde oturan Kötü Kazım. Parka gelen herkesi korkutan Kötü Kazım'ın kimsenin bilmediği sırrı nedir? Çocuklar bir olup parkı Kazım'dan geri alabilecek midir?

CAN DOSTLAR OYUNCULARI

Selim Bayraktar

Berat Efe Parlar

Esat Polat Güler

Eda Döğer

Dora Dalgıç