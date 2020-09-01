Can Dostlar filmi konusu ne, oyuncuları kimler?
Parklarını almak için mücadele eden bir grup çocuğun hikayesinin anlatıldığı Can Dostlar filminde çocuk oyuncuların muhteşem performansı beğeni topluyor.
CAN DOSTLAR KONUSU
Sürekli telefonlarıyla oynayan çocuklar artık sokakta oynamayı unutmuş gibidirler. Mahalleye yeni gelenlerin de ısrarıyla, çocuklar bu gidişata son vermek için yeniden parkta oynamaya karar verir. Ama bir sorun vardır: Parkın bitişiğindeki evde oturan Kötü Kazım. Parka gelen herkesi korkutan Kötü Kazım'ın kimsenin bilmediği sırrı nedir? Çocuklar bir olup parkı Kazım'dan geri alabilecek midir?
CAN DOSTLAR OYUNCULARI
Selim Bayraktar
Berat Efe Parlar
Esat Polat Güler
Eda Döğer
Dora Dalgıç