Can Feda filmi nerede çekildi? Can Feda konusu ne ve oyuncuları kimler?

Can Feda, başrollerinde Kerem Bürsin ve Burak Özçivit'in yer aldığı savaş türünde bir film olarak dikkat çekiyor. Çekimleri Türkiye’nin birçok yerinde gerçekleştirilen Can Feda konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki Can Feda nerede çekildi? İşte konusu, çekildiği mekan ve oyuncuları…

Can Feda, sınır ötesindeki bir operasyon için mücadele eden özel bir timin hikayesini konu alıyor. Can Feda filmi senaryosunu Zafer Külünk’ün yazarken, yönetmenliğini ise M. Çağatay Tosun’un üstlendi. Can Feda filmi başrolünde Burak Özçivit ve Kerem Bursin yer alıyor. Peki, Can Feda filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

CAN FEDA NEREDE ÇEKİLDİ?

Can Feda ilk çekimleri yaklaşık 1 yıl boyunca süren hazırlık çalışması ile Eskişehir'de başladı. Filmin kusursuz senaryosuna yakışacak dev bir platonun kurulduğu Eskişehir'de titiz bir çalışma sonucu çekilen filmde 2 binden fazla figüran görev aldı. Platonun son derece geniş tutulması nedeni ile çekimlerde farklı teknikler kullanılarak ortaya çok daha kusursuz sonuçlar çıkarıldı. Platoda kullanılan dekorlar içinde son teknolojik imkânlardan yararlanıldı ve birebir gerçekçi sonuçlar elde edildi.

Bilecik'te yer alan Zemzemiye köyü ise filmin Suriye'de geçen bölümlerinin çekimlerine ev sahipliği yaptı. Savaşta yıkıldığı görülen binalar için eski harabe binalarda gerçek yıkımlar yapılırken yine teknolojik imkanlar ile oluşturulan efektler ile de gerçekçilik en üst seviyeye taşındı. Filmin son bölümleri ise İstanbul'da yapıldı. İstanbul 3. Havalimanı inşaat sahası içerisinde gerçekleştirilen çekimlerde Orta Doğu izlenimi büyük bir başarı ile verildi. Çekimlerin büyük bir bölümü kırsal bölgede ormanlık alanda gerçekleştirildi ve ortaya bu muazzam başyapıt çıktı.

CAN FEDA OYUNCULARI

Kerem Bürsin ile Burak Özçivit de filmde vatan için mücadele eden iki askere hayat veriyor. İkiliye kadroda; Melike İpek Yalova, Süleyman Karaahmet ve Sabahattin Yakut eşlik ediyor.

CAN FEDA FİLMİ KONUSU

Dünyanın en tehlikeli bölgelerinden birinde 7 yıldır iç savaş hüküm sürmektedir. Türk ordusu yanında hiçbir müttefik devlet olmadan bölgeye giriş yapar. Bölgede görevliler arasında Yüzbaşı Alparslan’ın komutasındaki 6 kişilik Özel Kuvvetler timi de vardır. Tim, aralarına katılan Yüzbaşı Pilot Onur ile birlikte Türk ordusuna karşı kurulan büyük bir tuzağı ortaya çıkarır. Tuzağı bozmak için zorlu şartlarda vatan millet uğruna teröristlere karşı yaşam savaşı veren tim için asıl sınav, vicdanını kaybetmeyip insan kalmayı başarabilmektir.