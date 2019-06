Can Feda konusu ne ve oyuncuları kimler? Can Feda filmi nerede çekildi?

Can Feda, sınır ötesindeki bir operasyon için mücadele eden özel bir timin hikayesini konu alıyor. Can Feda filmi senaryosunu Zafer Külünk'ün yazarken, yönetmenliğini ise M. Çağatay Tosun'un üstlendi. Can Feda filmi başrolünde Burak Özçivit ve Kerem Bursin yer alıyor. Peki, Can Feda filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?