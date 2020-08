Can Gürzap kimdir? Can Gürzap nereli, kaç yaşında?

Can Gürzap, 1944 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez 1973 yılında yayınlanan Bir İntihar filmiyle geçen Can Gürzap hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Can Gürzap nereli ve kaç yaşında?

Son olarak Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Can Gürzap hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Can Gürzap kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

CAN GÜRZAP KİMDİR?

Sinema, tiyatro, dizi oyuncusu, yazar ve eğitmen Can Gürzap, 26 Mayıs 1944 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Gürzap, Londra’da Central School of Speech and Drama’da eğitim görmüştür. Ankara Devlet Tiyatrosu’nda yönetmen ve oyuncu olarak görev yapan Can Gürzap, konservatuvarda öğretmen olarak derslere girmiş ve TRT radyosuna birçok radyo tiyatrosu hazırlamıştır.

1978'de İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun kurucu müdürlüğü görevinde bulunmuştur. Ocak 2009'da ise TİYATRO DİYALOG adını verdiği kendi tiyatrosunu kurmuştur.

Rüyalarda Buluşuruz, Kurtlar Vadisi Pusu, Aşk ve Gurur, Medcezir ve İffet gibi bir çok projede rol alan Can Gürzap, kameralar karşısına 1973 yılında yayınlanan Bir İntihar isimli film ile geçmiştir.

1971 yılında Arsen Gürzap ile evlenen Can Gürzap, 2008 yılının kasım ayında boşandı. Bu evlilikten Ayşe ve Elif adında iki kızı bulunan sanatçı, 2011 yılının Mart ayında Ayşegül Bilgen ile evlenmiş ancak Haziran 2011'de boşanmak için evini ayırmıştır.

Eserleri:

Perde Arkasından – 2012

Söz Söyleme ve Diksiyon – 2006

Konuşan İnsan – 2004

Can Gürzap'ın rol aldığı bazı tiyatro oyunları:

Kim Bu Adam? – Tiyatro Diyalog – 2011

Evliliğe Gelince – Tiyatro Diyalog – 2010

Bana Bunu Yapma – Tiyatro Diyalog – 2009

Gönül Hırsızı – Tiyatro İstanbul – 2007

Salıncakta İki Kişi – Tiyatro Kedi – 2006

Yarım Bardak Su – Tiyatro Kedi – 2004

Taraf Tutmak – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 2003

Bu Adreste Bulunamadı – Tiyatro İstanbul – 2002

İdeal Koca – Tiyatro İstanbul – 2000

Sanat – Tiyatro İstanbul – 1996

Amadeus – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1983

Beyaz At – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1982

Kahvede Şenlik Var – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1980

Sırça Kümes – Ankara Devlet Tiyatrosu

Yalancı – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1976

Öfke – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1972

Chaillot’daki Deli – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1972

Altı Kişi Yazarını Arıyor – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1971

Öfke – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1970

Andromak – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1968

Akad’ın Yayı – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1067

Yakut Balık – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1966

Can Gürzap'ın yönettiği bazı oyunlar:

Bana Bunu Yapma

Gönül Hırsızı – Tiyatro İstanbul – 2006

Amedeus – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 2003

Taraf Tutmak – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 2003

Terlik – Tiyatro İstanbul – 2001

Bir Ölümün Toplumsal Anatomisi – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1998

Yeşil Papağan Limitet – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1994

Kedi Oyunu – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1992

Düdüklüde Kıymalı Bamya – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1991

Yangın Yerinde Orkideler – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1989

Altı Kişi Yazarını Arıyor – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1988

Sahibinin Sesi – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1986

Julius Caesar – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1985

Kahvede Şenlik Var – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1980

Deli Dumrul – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1979

Bir Ölümün Toplumsal Anatomisi – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1979

Pof’la Paf – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 1978

Yelpaze – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1977

Kedi Oyunu – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1975

Can Gürzap'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2016 – 2017 – Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Rüstem)(TV Dizisi)

2013 – 2014 – Medcezir (Asım Şekip Kaya) (TV Dizisi)

2010 – Gelecekten Bir Gün (Timur) (Sinema Filmi)

2010 – Bir Avuç Deniz (Cengiz Akbay) (Sinema Filmi)

2007 – 2015 – Kurtlar Vadisi Pusu (Davut Tataroğlu) (TV Dizisi)

2006 – Rüyalarda Buluşuruz (Adnan) (TV Dizisi)

2006 – Aşk Beklemez (Harun) (TV Filmi)

2004 – Halk Düşmanı (Önder) (TV Filmi)

2004 – Aşkımızda Ölüm Var (Selçuk Aykan) (TV Dizisi)

2002 – Seni Yaşatacağım (Ekrem) (TV Dizisi)

2002 – Aşk ve Gurur (Vedat Timur) (TV Dizisi)

2001 – Derman Bey (Baha) (TV Dizisi)

2000 – Beyaz Yalanlar (Saylan) (TV Filmi)

1994 – Yorgun Ölüm (Sinema Filmi)

1994 – Bir Aşk Uğruna (TV Dizisi)

1993 – Yorgun Savaşçı (Yüzbaşı Cemil) (TV Dizisi)

1993 – Ağrı’ya Dönüş (Sinema Filmi)

1991 – İlk Aşk (Sinema Filmi)

1987 – Ateşten Günler (İhsan) (TV Dizisi)

1984 – Yangın (Şahin) (Sinema Filmi)

1983 – Metres (Orhan) (Sinema Filmi)

1983 – Kartallar Yüksek Uçar (Mustafa Karabulut) (TV Dizisi)

1979 – Yorgun Savaşçı (Yüzbaşı Cehennem Cemil) (TV Dizisi) (Bölüm)

1978 – Yaşam Kavgası (Reşit) (Sinema Filmi)

1977 – Sırça Kümes (Türkçe Seslendirme) (TV Filmi)

1974 – Unutulanlar (Nevin Seval’in Eşi) (TV Dizisi)

1973 – Bir İntihar (Ölmek İsteyen Adam) (TV Filmi)