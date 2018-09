Can ile Sanem aşka geldi! Erkenci Kuş 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Erkenci Kuş 12. son bölüm izle)

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Erkenci Kuş 12. Son bölümünde aşk dolu sahneler ile havalara uçan Sanem'i izledik.. Erkenci kuş 12. bölümde; Sanem, Albatros'un Can olduğunu öğrenir. Sette Deren ve Aylin'in savaşı sürüyor, Zebercet'se kıskançlığından yine yerinde duramıyor. Erkenci Kuş son bölümde başka neler oldu? Erkenci Kuş 13. Yeni bölüm fragmanında cevap bekleyen sorular neler?

ERKENCİ KUŞ FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Erkenci Kuş 12. bölümünün yayınlanması ile izleyiciler yeni bölüm fragmanının gelip gelmediğini merak ediyor.

Ancak Erkenci Kuş 13. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Yayıncı kuruluş yayınlanır yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

ERKENCİ KUŞ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? 12. BÖLÜM ÖZETİ

Sanem, Albatros'un Can olduğunu öğrenir, heyecandan eli ayağına dolanır. İşte aşk dolu sahneler böyle başlar. Can ve Sanem çok mutludur. Sanem masallarda okuduğu aşkına sonunda kavuşur. Can, Aziz kaptanı arayarak mutluluğunu onunla paylaşır. Sanem ilk Osman'a anlatır. Öpüşme anının heyecanını atamamaktadır. Ancak söylediği yalanlar yüzünden endişeye kapılır. Bir de Polen vardır. Sanem gelgitler yaşar. Can ona aşıksa söylediği yalanları düşünür. Ama Can'dan da zihninde bir türlü vazgeçemez.

ERKENCİ KUŞ 12. BÖLÜM ÖZETİ

AYHAN'DAN CEYCEY'E: AŞKIN KARŞILIKSIZ

Ayhan, Ceycey'e aşkının karşılıksız olduğunu söyler. Ceycey apar topar kalkar, Ayhan yaşam koçluğu olayının devam edip edemeyeceğini merak eder.

CAN İLE SANEM'İN AŞKI FİLİZLENİR

Can eve döndüğünde Polen'in mektubunu bulur. Polen ‘denedim olmadı' diyerek evi terk etmiştir. Can arar ama telefonu açan olmaz. Öte yandan Sanem, Ayhan'a gece yaşananları anlatır, Mevkibe kızının hayallere kapılmasında endişe eder. Ayhan'ın ağzını arar ama ondan da bir şey öğrenemez.

Sanem, Albatros'a hazırlığı soruları Can'a yöneltir. Çünkü kafası o kadar karışıktır ki bir türlü ne yapacağına karar veremez.

Can bir sonraki seviyeye geçmek için sabırsızlanır, Sanem ile baş başa kalmak istediğini söyler. Ama Sanem şimdilik kaçak dövüşmektedir.