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Can Kırıkları 2.fragman yayınlandı! “Hesap sormaya geliyorum”
Can Kırıkları 2.fragman yayınlandı! “Hesap sormaya geliyorum”
Can Kırıkları dizisi ATV’nin yeni sezon dizilerinden. İki polisin dram hikayesinin anlatıldığı Can Kırıkları dizisinin 2. tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanıtım/fragmanda Hande Doğandemir’i Polis Leyla karakteri ile görüyoruz. İşte Can Kırıkları dizinin yeni tanıtımı…
Magazin 18 Eylül 2018 - 19:07

Hande Doğandemir, Seçkin Özdemir, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Özgür Çevik, Ecem Özkaya, Kemal Uçar, Ali İpin ve Demir Karahan'ın rol aldığı Can Kırıkları dizisi yeni sezonda ATV ekranlarında olacak. Kırgın Çiçekler'in Cemre'si Hazar Motan da Can Kırıkları dizisinde rol alıyor. Dizinin tanıtımında iki polisin geçmişte yaşadığı kötü olaylardan kesitlere yer veriliyor. Hande Doğandemir Polis Leyla Akgül karakterini canlandırıyor. Funda Eryiğit, Polis Zeynep İnan olarak karşımızda. Seçkin Özdemir ise komiser rolü ile ekrana gelecek.

CAN KIRIKLARI YENİ TANITIMI

Leyla Akgül (Hande Doğan Demir) yaşadıklarının hesabını sormaya geliyor. NTC Medya Mehmet Yiğit Alp’in yapımcılığını üstlendiği Can Kırıkları'nın yeni tanıtımı;

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