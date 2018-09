Can Kırıkları 2.fragman yayınlandı! “Hesap sormaya geliyorum”

Can Kırıkları dizisi ATV’nin yeni sezon dizilerinden. İki polisin dram hikayesinin anlatıldığı Can Kırıkları dizisinin 2. tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanıtım/fragmanda Hande Doğandemir’i Polis Leyla karakteri ile görüyoruz. İşte Can Kırıkları dizinin yeni tanıtımı…