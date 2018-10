Can Kırıkları 3. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Zeynep, Leyla’nın acısına ortak olur (Can Kırıkları 2. son bölüm izle)

Can Kırıkları 3. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Zeynep, Leyla’nın acısına ortak olur (Can Kırıkları 2. son bölüm izle)

Can Kırıkları 2. son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde; Zeynep Ercüment'i vuruyor. Leyla Zeynep'in acılarını öğrenir. Leyla ve Zeynep omuz omuza vererek bütün zorlukları aşacaktır. Aslan Cihan'ı tehdit ediyor. Peki Can Kırıkları son bölümde başka neler yaşandı? Can Kırıkları 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizi ile ilgili merak ettikleriniz..

Can Kırıkları son bölümü ile ATV'de bu akşam yayınlandı. Oyuncu kadrosunda Hande Doğandemir, Seçin Özdemir, Funda Eryiğit ve Alican Yücesoy gibi isimlerin bulunduğu Can Kırıkları son bölümde; Leyla ve Zeynep kader ortaklığı yaparlar. Zeynep Ercüment’i öldürdükten sonra kabuslar yaşamaya başlar. Leyla ve Aslan arasında tatlı sert bir rekabet başlar. Cihan’ın karısı Aysel, Şahin’i anneannesi dediği bir kadının evine götürür. Peki Can Kırıkları 3. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Haberimizden Can Kırıkları 2. son bölüm özetini okuyabilirsiniz…

CAN KIRIKLARI 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Can Kırıkları 3. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

CAN KIRIKLARI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

CAN KIRIKLARI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 2. SON BÖLÜM ÖZETİ…

Zeynep Ercüment’i vurur. Leyla olay yerine geldiğinde iş işten geçmiştir. Leyla amiri olan Aslan başkomiseri aramak ister fakat tereddüt eder. Bu sırada Zeynep, kardeşinin içerde olduğunu söyleyerek Leyla’dan kapıyı açmasını ister. Kapıyı kırıp içeri girdiklerinde odada kimse yoktur. Herşeyi anlatmasını isteyen Leyla’ya kardeşini bulduktan sonra anlatacağını söyler. Leyla ve Zeynep kardeşi Oya’yı ararlar. Aslında kaçan Pelin’dir.

ZEYNEP GERÇEĞİ ANLATIR

Ortada kimseler yoktur. Zeynep öldürdüğü Ercüment’in yakasına yapışıp umutsuzca kardeşinin nerde olduğunu haykırır. Pelin orman yolundan ana caddeye çıkıp yardım ister. Aslan Başkomiser o sırada ordan geçmektedir. Fakat bu sırada başka bir araç Pelin’e çarpar. O sırada Zeynep’in kardeşinin telefonu çalar. Leyla telefonu açınca kardeşi Oya çıkar karşılarına. Telefonu kafede unuttuğunu söyler.

HERŞEY YENİ BAŞTAN BAŞLIYOR

Leyla Zeynep’e Ercüment’i gerçekte neden öldürdüğünü sorar. Zeynep, Ercüment’in ona tecavüz etmek istediğini ve bir kez daha izin veremezdim der. Leyla şok olmuştur. Olanı biteni olduğu gibi Leyla’ya anlatır. Leyla ve Zeynep herşeye yeni baştan başlama kararı alırlar. Evdeki bütün izleri silmeye başlarlar. Cesedi battaniyeye sarıp arabaya koyarlar.

Cihan yıllar önce Leyla ortadan kaybolduktan sonra araştırmasını istediği adamı bulur. Ona bazı resimler göstererek öldü dediği Leyla’nın yaşadığını söyler ve onu öldürür. Leyla’nın yaşıyor olması Cihan’ın canını sıkmaktadır.

CİHAN ERCÜMENT’İ ARIYOR

Cihan’ın evinde ölen öğretmenin kardeşi Pelin ağır yaralıdır ve komadadır. Aslan Başkomiser, Cihan’ın evini tarf eder. Zeynep ve Leyla paniklerler. Zeynep çılgına döner. Onu sakinleştirmek için Zeynep’e tokat atar. Cihan, Pelin’in hastanede olduğunu öğrenir. Ercüment’in ortadan kaybolması Cihan’ı iyice telaşlandırmıştır.

CAN KIRIKLARI SON BÖLÜM İZLE

Bu arada Errcüment’in Beykoz’daki evine gelen Aslan, Zeynep ve Leyla olay yerini incelemeye başlarlar. Aslan’ın detaylı araştırması Leyla’nın gerilmesine neden olur. Bu arada Cihan arabasınının içerisinden onları izlemektedir. Aslan yakınlardaki bir evde kamera olduğunu söyleyerek Zeyneple birlikte kontrol etmeye gider. Evin sahibi kameranın sahte olduğunu söyleyince rahat bir nefes alırlar.

BU İŞTE BERABERİZ

Zeynep, Pelin’in kazasından kendini sorumlu tutar. Leyla ne olursa olsun bu olayda beraber olduklarını söyler ve ona destek olur. Aslan, Pelin’in yattığı hastaneye gelen Cihan’ın yanına gelir ve konuşmaya başlarlar. Cihan’ın rahat tavırları Aslan’ı çileden çıkarır. Cihan’a Pelinden uzak durmasını söyler. Cihan’ın Pelin’i bulmasına çok şaşırmıştır. Çünkü onu sahte bir isimle hastaneye yatırmışlardır.

Bu sırada Cihan’ın Pelin’i öldürmesi için gönderdiği adamlardan biri ile kavga eder. Leyla Pelin’in yattığı odada kilitli kalmıştır. Adamı tam etkisiz hale getirdiği sırada kapıyı kıran Zeynep adamın elinde rehine olur. Leyla sayesinde kaçmayı başarır. Kaçan adamı ele geçiren Cihan ona yaptıklarının hesabını sorar. Tam öldüreceği sırada kayınpederi Haşmet Köprülü ve adamları içeri girerler.