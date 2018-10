Can Kırıkları 3.yeni bölüm fragmanı yayınlandı! ‘Bu gece her şey bitecek!’

Can Kırıkları ATV'nin yeni dizilerinden biri. Can Kırıkları son bölümde; Leyla ve Zeynep kader ortaklığı yaparlar. Zeynep Ercüment’i öldürdükten sonra kabuslar yaşamaya başlar. Leyla ve Aslan arasında tatlı sert bir rekabet başlar. Cihan’ın karısı Aysel, Şahin’i anneannesi dediği bir kadının evine götürür. Can Kırıkları 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Haberimizden Can Kırıkları 2. son bölüm özetini okuyabilirsiniz…