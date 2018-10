Can Kırıkları dizi konusu ne? İşte Can Kırıkları oyuncuları ve merak edilenler…

Can Kırıkları dizi konusu ne? İşte Can Kırıkları oyuncuları ve merak edilenler…

Can Kırıkları'nın oyuncu kadrosu ve Can Kırıkları dizisinin konusu merak ediliyor. Yönetmen koltuğuna 'Kırgın Çiçekler' dizisinden de tanıdığımız yönetmen Serkan Birinci oturuyor. Dizide; Hande Doğandemir, Seçkin Özdemir, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Özgür Çevik, Hazar Motan, Ecem Özkaya, Kemal Uçar,, Ali İpin ve Demir Karahan gibi başarılı isimler rol alıyor. İşte detaylar...

CAN KIRIKLARI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Ünlü işadamı Cihan Karadağ’ın evinde gerçekleşen partide, bir genç kız terastan düşerek hayatını kaybeder. Bu şüpheli ölüm sadece basının değil, komiser Leyla ve Zeynep’in hayatlarının da orta yerine bomba gibi düşer. Leyla, yıllar önce kendisini de ölüme atan Cihan Karadağ’dan kanun yoluyla hesap sormak isterken, yolu eski dostu Zeynep’le kesişir. İki kadının birbirlerinden sakladıkları geçmiş sırları, onları yeni bir cinayetin suç ortağı yapacak ve hayatlarını geri dönülemez bir şekilde değiştirecektir.

CAN KIRIKLARI OYUNCULARI

FUNDA ERYİĞİT

26-27 yaşlarında, güzel, bakımlı bir kadın. Baskıcı bir ailede büyümüş. Leyla’nın Cihan’la evliliğini yaptığı gece, onun da hayatı mahvoluyor. Hep Leyla’yı suçluyor. Yaşadıklarını yok saymış, polis okuluna gitmiş, komiser olmuş. Genç ve başarılı bir savcı olan Kerem ile evli. Yıllar sonra Leyla ile bir araya gelecek, suç ortağı olacaklardır.

HANDE DOĞANDEMİR

26-27 yaşlarında. Saç, makyaj yapmakla hiç işi olmaz. Çocuk Esirgeme Kurumu’nda büyümüş. 15-16 yaşlarındayken ailem diyebileceği tek kişi kardeşi gibi benimsediği Zeynep olmuş. Leyla’yla Zeynep arasındaki bu ilişki, Cihan Karadağ’ın genç yaşlarında hayatlarına girmesiyle bozulur. Günümüzde Leyla, zamanında ölümden dönmüş, hiçbir korkusu, kaygısı, endişesi olmayan, gözü kara bir polis. Onu yaşatan, bu denli güçlü yapan, komiser olmasını sağlayan ise Cihan’a olan kini ve intikam yemini.

Yıllar sonra hayat, Leyla ile Zeynep’i bir kez daha bir araya getirecektir. Ne dost, ne düşman, birbirlerinin suç ortağı olacaklardır…

SEÇKİN ÖZDEMİR

29-30 yaşlarında, yakışıklı, atletik yapılı bir adam. İşkolik, kuralcı, mantıklı, akıllı, başarılı bir başkomiser. İyi, dürüst, mert bir insan. Zeynep’in akademiden üst sınıfı. İş ilişkileri dışında da Zeynep’le kocası Kerem’in aile dostları. Trabzon’dan İstanbul Organize Şube’ye atanan Leyla’nın da amiri oluyor. Büyük bir organize suç şebekesinin kilit isimleri olan Haşmet Köprülü ve damadı Cihan Karadağ’ı yakalama derdinde. Leyla’nın Cihan Karadağ’la ilişkisi zaman zaman kafasını karıştırsa da ipuçları bulmaktan, bulduklarını birleştirmekten, bu bilmeceyi çözüp suçluları hapse tıkmaya çalışmaktan vazgeçmiyor.