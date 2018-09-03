Can Kırıkları ilk fragman yayınlandı! Can Kırıkları ne zaman başlayacak?

ATV'nin yeni dizisi Can Kırıkları yeni tanıtım yayınlandı. Başrollerinde Hande Doğandemir, Seçkin Özdemir, Funda Eryiğit ve Alican Yücesoy'un yer aldığı dizide iki polisin hikayesi ele alınacak. İşte dizi severleri ilgilendiren haberin ayrıntıları ve Can Kırıkları ilk tanıtım videosu...

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Yakında atv ekranında izleyicisiyle buluşacak, NTC Medya’nın yapımcılığını üstlendiği Can Kırıkları dizisinde iki kadın polisin yaşadıkları dram ele alınıyor. Diziden ilk tanıtım geldi. İzleyicilerde büyük merak uyandıran tanıtımın ardından “Can Kırıkları ne zaman başlayacak?” sorusunun cevabı araştırılıyor.

CAN KIRIKLARI İLK FRAGMAN

CAN KIRIKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Can Kırıkları, yakında ATV’de yayınlanaca ancak henüz yayın tarihi açıklanmadı.

Leyla ve Zeynep adında iki kadın polisin yaşadıkları dramı anlatan dizide Hande Doğandemir ve Funda Eryiğit polisi canlandıracak. Seçkin Özdemir ise dizide komiser rolü ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. atv’nin yeni sezondaki iddialı projeleri arasında şimdiden yerini alan Can Kırıkları’nda Hande Doğandemir, Seçkin Özdemir, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Özgür Çevik, Ecem Özkaya, Hazar Motan, Kemal Uçar, Ali İpin ve Demir Karahan gibi başarılı isimler rol alıyor.