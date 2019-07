Can Oflaz kimdir? Can Oflaz nereli ve kaç yaşında?

Can Oflaz, 1992 doğumludur. "Fikrimin İnce Gülü" yeniden yorumu ve çeşitli coverları ile sosyal medyada adını duyuran Can Oflaz hakkında merak edilenler haberimizde...

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Benimle Söyle adlı şarkı yarışmasında jüri üyeliği yapan Can Oflaz hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

CAN OFLAZ KİMDİR?

Can Oflaz, 1992 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur. Randy Esen'den caz vokal teknikleri üzerine, Emre Tankal’dan Armoni/Caz Gitar üzerine, Melek Yalçın’dan Şan Teknikleri üzerine ve Güç Başar Gülle’den Armoni/Teori üzerine dersler almıştır.

2012 yılından bu yana yayınladığı cover'lar ile sosyal medyada adından sıkça söz ettiren Can Oflaz, Merve Özçubukçuoğlu ile seslendirdiği “Somebody That I Used To Know” coverı ile 90.000 izlenme sayısını bulmuş, 2015 yılında Ed Sheeran “Sing” coverı ile büyük beğeni toplamıştır. Can Oflaz, kendi solo projesi üzerinde gerçekleştirdiği çalışmalar dışında, ‘Ladies and Gentlemen Istanbul’ korosu ile de müzikal calışmalarını 2011-2013 yılları arasında sürdürmüştür.

2017 yılında Fikrimin İnce Gülü isimli tekli ile müzik severlerin karşısında çıkan Can Oflaz, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Benimle Söyle adlı yarışma programında jüri üyeliği yapmaktadır.