Can Tanrıyar ve Tamar Oner nişanlanıyor

UçanKuş TV'nin Yönetim Kurulu Başkanı olan Can Tanrıyar'la, Oner Müzik'in sahibi Haçik Oner'in kızı Tamar Oner, yarın Oner ailesinin Acarkent'teki evinde havuz başında yapılacak bir törenle nişanlanacaklar.

FENERBAHÇE CAMİASINI BULUŞTURAN NİŞAN TÖRENİ

Bugünlerine, Fenerbahçe muhabirliğinden gelen Can Tanrıyar'ın Tamar Oner'le nişanına, özellikle Fenerbahçe camiasından isimler katılacak. Aziz Yıldırım, Abdullah Kiğılı'nın yanı sıra Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı, Müge Anlı, İzzet Çapa gibi isimler ve Tanrıyar'ın iki oğlu ile eşleri nişanda bulunacak.

“İLK TANIŞTIĞIMIZ GÜN BİRBİRİMİZE AŞIK OLMUŞTUK”

Nişan töreni öncesi duygularını dile getiren Can Tanrıyar, “Aşk'ı, mutluluğu, huzuru, heyecanı, her şeyi Tamar'da buldum. En çok sevindiğim hem benim çocuklarımın, hem karşı tarafın ailesinin bu beraberliği onaylamaları… Çünkü mutsuzluk üzerine kurulu bir mutluluk olabileceğine inanmıyorum”dedi. Tamar Oner ise “Tanıştığımızdan 26 gün sonra evlenme teklif etti. Zaten ilk tanıştığımız gün birbirimize aşık olmuştuk. Sonrasında hiç ama hiç ayrılmadık, her an beraberdik. Çok mutluyum… Sonsuza kadar birlikte olacağız inşallah” dedi.