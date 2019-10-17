Can Tertip konusu ve oyuncuları: Can Tertip filminde kimler oynuyor?

2015 yılında çekilen bir yerli film olan Can Tertip, iki kafadarın askeriyede başına gelen komik olayları konu alıyor. Can Tertip’in konusu ve oyuncuları şu şekilde…
CAN TERTİP OYUNCULARI
Volkan Demirok İlyas
Ümit Erdim Şakir
Tuğba Özerk Gülden
Cengiz Küçükayvaz Kemal
Sinan Bengier Yusuf
Sinan Engin Rüstem
Hakan Ural Yüzbaşı Yılmaz
Deniz Özerman İlyas’ın Annesi
Tuna Orhan Menejer
CAN TERTİP KONUSU
Bütün hayatını aylaklıkla geçiren Şakir ve tek hayali askerlik yapmak olan İlyas'ın yolları aynı asker ocağında kesişir. Saf bir Anadolu çocuğu olan İlyas'ın bu özelliğini fark eden Şakir, başındaki büyük beladan kurtulmak için ne yapıp ne edip İlyas'ı kandırarak askerden kaçmaya ikna eder.
İkili, komutanları Yüzbaşı Yılmaz’ın makam arabasını gasp ederek askerden kaçarlar. Durumu kendisine yediremeyen Yüzbaşı Yılmaz da onların peşine düşer.
Şimdi İstanbul yolunda Şakir ve İlyas, peşlerinde Yüzbaşı Yılmaz’la maceralı bir yolculuğa başlarlar.