Can Tertip konusu ve oyuncuları: Can Tertip filminde kimler oynuyor?

Can Tertip son dönem Türk komedi filmleri arasında yer alıyor. Can Tertip filminde kimler oynuyor ve hangi olayları konu alıyor sorusu merak ediliyor. Can Tertip filminin konusu ve oyuncuları haberimizde yer alıyor...

2015 yılında çekilen bir yerli film olan Can Tertip, iki kafadarın askeriyede başına gelen komik olayları konu alıyor. Can Tertip’in konusu ve oyuncuları şu şekilde…

CAN TERTİP OYUNCULARI

Volkan Demirok İlyas

Ümit Erdim Şakir

Tuğba Özerk Gülden

Cengiz Küçükayvaz Kemal

Sinan Bengier Yusuf

Sinan Engin Rüstem

Hakan Ural Yüzbaşı Yılmaz

Deniz Özerman İlyas’ın Annesi

Tuna Orhan Menejer

CAN TERTİP KONUSU

Bütün hayatını aylaklıkla geçiren Şakir ve tek hayali askerlik yapmak olan İlyas'ın yolları aynı asker ocağında kesişir. Saf bir Anadolu çocuğu olan İlyas'ın bu özelliğini fark eden Şakir, başındaki büyük beladan kurtulmak için ne yapıp ne edip İlyas'ı kandırarak askerden kaçmaya ikna eder.

İkili, komutanları Yüzbaşı Yılmaz’ın makam arabasını gasp ederek askerden kaçarlar. Durumu kendisine yediremeyen Yüzbaşı Yılmaz da onların peşine düşer.

Şimdi İstanbul yolunda Şakir ve İlyas, peşlerinde Yüzbaşı Yılmaz’la maceralı bir yolculuğa başlarlar.