Can Yaman da kendisine mesaj atan takipçisini ifşa etti

Can Yaman da kendisine mesaj atan takipçisini ifşa etti

Ünlü isimler sosyal medya sayfalarından hoşlanmadıkları mesajları paylaşarak kendilerini taciz eden kişileri ifşa ediyor. Oyuncu Yasemin Kay Allen ve Aslıhan Gürbüz'ün ardından oyuncu Can Yaman da hoşlanmadığı bir mesajı paylaşarak ifşa etti.

Can Yaman, Türkiye’den bir takipçisinin attığı mesajı sosyal medya hesabından ifşa etti. Yurtdışında sevildiğine inanılmamasına sinirlenen yakışıklı oyuncu, “Canım ülkemdeki birtakım insanların psikolojik durumu işte bu şekilde. Her gün böylelerine maruz kalıyoruz. Çok yazık…” notuyla kendine gelen hakaret dolu mesajı yayınladı..

NE OLMUŞTU?

İspanya’nın Madrid şehrine giden Can Yaman, dün havaalanında izdihama neden oldu. Havalimanında kalabalık arasında bulunan bir kişinin karşılamaya gelenleri organize etmesi dikkat çekti. “Karşılamaya gelenlerin cast ajansı tarafından getirildiği” iddialarını bir kez daha gündeme geldi.