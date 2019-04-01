Can Yaman elindeki makineyi fırlattı rol arkadaşını yaraladı

Dizideki rol arkadaşı Demet Özdemir ile aşk yaşadığı konuşulan Can Yaman iddiaya göre dizi setine gelen bir izleyicinin Özdemir’le ilgili sözlerine çok sinirlendi ve seti birbirine kattı. Yaman, elindeki fotoğraf makinesini sözleriyle kendisini çok sinirlendiren seyirciye fırlattı ancak makine setteki bir başka oyuncuya çarparak onu yaraladı.

“NE BULUYOR?”

Anadolu Yakası’nda gerçekleşen çekimleri izleyen bir izleyicinin “Bu Demet Özdemir de Can Yaman’da ne buluyor?” demesi üzerine ünlü oyuncu oldukça sinirlendi ve elindeki fotoğraf makinesini seyirciye fırlattı. Can Yaman Demet Özdemir ile ilgili konuşulunca seti birbirine kattı ve oyuncuyu yaraladı! Ancak makine, dizide rol alan yardımcı oyunculardan birinin başına geldi. Oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı.