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Can Yaman hastanelik oldu!
Can Yaman hastanelik oldu!
Erkenci Kuş dizisinin sevilen oyuncusu Can Yaman dizinin çekimleri sonrasında hastaneye kaldırıldı.
Magazin 7 Ekim 2018 - 08:40

Can Yaman ile Demet Özdemir'in fıskiyeli öpüşme sahnesi, dizinin yayınlandığı geceye damga vurdu.

Ancak çekimlerin ardından Can Yaman'ın hastanelik olduğu ve ünlü oyuncunun başrolünde oynadığı ‘Erkenci Kuş' isimli dizinin bu haftaki bölümünü hastaneden izlediği öğrenildi.

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Ses sanatçısı Onur Akay, Can Yaman'ın hastanede çekilmiş fotoğrafını Twitter adresinden paylaştı. Yaman'ın hastaneye kaldırıldığını duyuran Akay, “Fıskiyeli sahneleri çekerken üşüterek rahatsızlanan Can Yaman hastaneye kaldırıldı ve hastalanmasına yol açan bölümü hastaneden izliyor ama sağlık durumu iyi” notunu düştü.

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Son güncelleme: 09:07 - 07.10.2018

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