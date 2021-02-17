Can Yaman, İtalyan sevgilisi Diletta Leotta’ya evlilik teklifi etti!

Ferzan Özpetek’in yönettiği bir reklam filmi projesi için İtalya’da bulunan ve her yaptığı magazin gündeminde olay yaratan Can Yaman, bu kez İtalyan sevgilisi Diletta Leotta’ya evlilik teklifinde bulundu.

“BENİMLE EVLENİR MİSİN?”

Yaman, bir uçağın arkasına “Diletta benimle evlenir misin? Seni seviyorum, Can” İtalyanca yazılı pankartı saatlerce Roma’da uçurdu. İtalyan spor spikeri ise aldığı evlilik teklifi karşısında mutluluktan havalara uçtu.

HIRSIZLIK ŞOKU YAŞAMIŞLARDI

Sosyal medya hesaplarından şu sıralar sık sık fotoğraflarını yayınlayan Can Yaman ve Diletta Leotta geçen günlerde hırsızlık şoku yaşamıştı.

Spikerin Instagram’daki paylaşımlarını takip eden bir çete, Leotta’nın evine girerek soygun yapmıştı.

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