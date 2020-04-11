Can Yaman karantina odasından paylaştı

Libido açıklaması sonrası aylarca gündemden düşmeyen oyuncu Can Yaman, bu süre zarfında yurtdışına çıkmış ve yaşananlardan uzaklaşmak istemişti.

Türkiye’ye dönüşü sonrasında kendisini corona virüsü salgını nedeniyle ev karantinasına alan ve bu salgından korunmak adına evinden çıkmayan Yaman, bir odasını spor salonuna çevirmiş ve adeta bir ‘karantina odası’ yaratmıştı.

Karantina süresi boyunca fiziğini korumak adına böyle bir yola giden Can Yaman, kısa bir süre önce de spor sonrası çekilmiş bir karesini paylaştı.

Ağırlık kaldırma sonrası dinlenen Yaman, bu görüntüsüne herhangi bir not düşmezken yakışıklı oyuncunun paylaşımı saatler içerisinde 400 bini aşan bir beğeni kazandı.

KARANTİNADA İSPANYOLCA ÖĞRENİYOR

İspanyollara benzetilmesi ve hayran kitlesi çoğunluğunun da İspanyollardan olması ünlü oyuncu Can Yaman’ı karantina günlerinde İspanyolca öğrenmeye itti. Yaman, sosyal medya hesabı üzerinden İspanyolca bir paylaşımda bulundu ve hayranlarının beğenisini aldı.