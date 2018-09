Can Yaman kimdir? Can Yaman nereli, kaç yaşında?

Can Yaman kimdir? Can Yaman nereli, kaç yaşında?

8 Kasım 1989 yılında doğmuştur. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Can Yaman, kamera karşısına ilk olarak Gönül İşleri dizisi ile geçti. Şimdi Can Yaman'ı gelin daha yakından tanıyalım. Can Yaman kimdir, nerelidir?

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Star TV’de yayınlanan Erkenci Kuş dizisinde babasının hastalığı yüzünden reklam ajansının başına geçen yakışıklı ve sportmen bir kişi olan Can Divit karakterine hayat veren Can Yaman hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Can Yaman kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

CAN YAMAN KİMDİR?

Can Yaman, 8 Kasım 1989 tarihinde İstanbul'un Suadiye semtinde dünyaya gelmiştir. Aslen Yugoslav kökenlidir. Ailenin tek çocuğudur. İstanbul Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümünden mezun olan Can Yaman avukatlık yaparken, hobi olsun diye oyunculuk dersleri almıştır. Can Yaman ilk olarak kamera karşısına 2014 yılında Gönül İşleri dizisi ile geçti. Sinem Kobal ile rol aldığı dizide beğenilen oyuncu Can Yaman bu dizinin final yapması ile yeni projeleri kabul etmeye başladı. 2015 yılında yayınlanan İnadına Aşk dizisinde ilk kez başrol olan Can Yaman televizyon dünyasında dikkat çekmeyi başardı.

Can Yaman TRT ekranlarında 2016 yılında ekrana gelen Hangimiz Sevmedik dizinde Altan Erkekli, Gül Onat, Cengiz Bozkurt ile birlikte rol aldı. Dizide Tarık karakterini canlandıran Can Yaman sonrasında ise 2017 yılında Dolunay isimli dizide rol aldı. Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş dizisinde son derece maceracı bir ruha sahip, şehir hayatınından uzak, doğa ile iç içe olmayı seven sportmen bir genç olan Can Divit karekterine hayat veren Can Yaman 1.83 metre boyunda, 70 kilo ve Akrep burcudur.

Can Yaman’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Erkenci Kuş (Can Divit) (TV Dizisi)

2017 – Dolunay (Ferit) (TV Dizisi)

2016 – Hangimiz Sevmedk (Tarık) (TV Dizisi)

2015 – İnadına Aşk (Yalın Aras) (TV Dizisi)

2014 – Gönül İşleri (Bedri) (TV Dizisi)