Can Yaman ‘Önlem paketi’ çerçevesinde Brezilya’ya uçtu!

Son dönemde yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen Can Yaman, yakın çevresine üzgün olduğunu ve yanlış anlaşıldığını söyleyerek Brezilya'da inzivaya çekildi. Yaptığı açıklamalarla bir süredir eleştirilerin odağında olan Can Yaman, yaşanan olaylardan sonra inzivaya çekildi. Yapımcısı Faruk Turgut'un Kıbrıs'a gönderdiği oyuncu, geçtiğimiz hafta Brezilya'nın Sao Paulo şehrine gitti.

BİR SÜRE TÜRKİYE’YE DÖNMEYECEK

Can Yaman, ocak ayındaki bedelli askerlik görevine kadar Türkiye'ye dönmeyecek. Oyuncu, askerlik görevini tamamladıktan sonra ise İtalya'daki ‘Survivor' yarışmasının sunuculuğunu üstlenmek için yine İstanbul'dan ayrılacak. Yakın çevresine yaşadıklarından dolayı üzgün olduğunu ve yanlış anlaşıldığını söyleyen Yaman, gelecek sezon eylül ayındaki dizisine kadar yurt dışında kalarak, oyunculuk eğitimi de alacak.