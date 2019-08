Can Yaman partneri Demet’e böyle teşekkür etti

Bir yaz dizisi olarak başlayan ve sonrasında yurt dışına kadar uzanan başarılı bir tempo yakalayan Erkenci Kuş dizisi geride bıraktığımız akşam final yaptı. Dizinin başrol oyuncusu Can Yaman, sona eren dizisiyle ilgili olarak uzunca bir teşekkür metni kaleme alırken birlikte çalıştığı herkese teşekkür etti. Yaman’ın sevgili olduğu yazılıp çizilen partneri Demet Özdemir’e teşekkürü de son derece özel oldu. İşte Can Yaman’ın o satırları:

“Erkenci Kuş sadece burada değil dünyanın birçok ülkesinde de ses getiren, katıldığı her oylamayı altüst edip ‘bela’ olan, ödüllere doyamayan, çok özel, türünün en iyilerinden fenomen bir iş oldu. Ekranlara bir daha gelir mi bilmem ama gelirse de bayaa bayaa bayaa zor gelecek kadar müthiş bir kimya yakaladığımız, birlikte her sahnede ekstra özverili oynadığımız, gerektiğinde bir sürü açığı beraber kapattığımız, aurasıyla setteki herkesin enerjisini yükseltip daha keyifli çalışmasını sağlayan ve esprileriyle sürekli güldüren, yolu inanılmaz açık olan partnerim Demet Özdemir’e çok teşekkür ederim. Sette her ihtiyacımızla ilgilenmeye çalışan, işimizi kolaylaştıran set ve prodüksiyon çalışanlarına ( mesela Suat abiye, kahvemizi bir kere bile ihmal etmedi, sürekli suyumuzu getiren Veysel'e, yemek yer miyiz getirelim diye soran Onur'a, bir ihtiyacımız olduğunda koşturarak yerine getiren Ömer'e Engin'e Ercan'a), bir sürü dertle uğraşan ( set bitse de montaja giderek çalışmaya devam eden), masalsı bir dünya kuran yönetmenimiz Çağrı Bayrak, Aytaç Çiçek ve reji ekibine, harika iş çıkaran görüntü yönetmenimiz ve ışık şefimize ( tabi ekiplerine de ), bizim üzerimizde çok emeği olan kostüm, saç, makyaj hazırlık ekibimize ( çoğu zaman sette en iyi arkadaşlarımız onlar oldu), Can Divit'i özgün bir tarzla stil ikonu haline getirmekte büyük emeği olan stylingcim Aslı Parlak'a, diziye enerjisiyle ekstra performanslar koyan diğer oyuncu arkadaşlarıma( mesela Anıl Çelik'e, Ceycey'i hangimiz özlemeyeceğiz ki), bizi bir araya getiren ve hep babacan davranan sürekli bizi arayan ve dinleyen yapımcımız Faruk Turgut'a çok teşekkür ederim.. Senaristlerimize, sanat ekibine, Ahsen Hanıma, Ali abiye ve daha nicesine de tabii ki çok teşekkür ederim.. Erkenci Kuş'un çok uluslu, her yerden her yaştan başka türlü bir fan kitlesi oldu, bu kadar değişik yaşta farklı kültürdeki insan profiline hitap etmek inanılmaz bir şey, bize nasip olduğu için çok gururluyum, hepinizi çok seviyorum, bizi hiç yalnız bırakmayın.”