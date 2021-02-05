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Can Yaman sevgilisi Diletta Leotta ile ilk pozunu paylaştı

Son dönemde İtalya'da büyük bir hayran kitlesi edinen ve aşkı Roma'da bulan oyuncu Can Yaman, İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta ile birlikte çekilen karesini ilk kez sosyal medya hesabından yayınladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:10, 05/02/2021
Haberler Magazin
Can Yaman sevgilisi Diletta Leotta ile ilk pozunu paylaştı

İtalya’nın en ünlü spor spikerlerinden olan Diletta Leotta ile oyuncu Can Yaman’ın aşkı Türkiye’de olduğu kadar İtalya’da da gündemin ilk sıralarında yer alıyor. İkili, aşklarını belgeledikleri fotoğrafla yeniden dikkatleri üzerine çekti.

Can Yaman, Instagram hesbından ilk kez İtalyan sevgilisi ile olan fotoğrafını paylaştı. Yaman’ın “Tehlikeli Çift” notuyla sevgilisini etiketleyerek paylaştığı fotoğrafta, ikilinin bir atış poligonunda olduğu görüldü.

Fotoğrafını yorum yapma özelliğine kapatan oyuncu, 2 saat içinde 500 binden fazla beğeni aldı.

TANITIM İÇİN BİRLİKTELER İDDİASI

Yönetmen Ferzan Özpetek’in yönettiği bir reklam filmi projesi için İtalya’ya giden Can Yaman’ın sevgilisi hakkında geçen günlerde bomba gibi bir iddia ortaya atılmıştı. İddiaya göre Diletta Leotta’ın tanıtım amaçlı oyuncuyla birlikte olduğu ve İtalyan spikerin de Türkiye’de bir Osmanlı dizisinde rol alacağı öne sürüldü.

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Yayınlanma Tarihi:09:56,