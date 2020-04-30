Can Yaman ve annesinin tango performansı

Oyuncu Can Yaman, annesi Gülden Yaman ile tango yaptığı videoyu Instagram hesabından yayınladı. 29 Nisan Dünya Dans Günü nedeniyle bu paylaşımı yapan ünlü oyuncu, anlamlı sözleriyle de dikkat çekti.

Yaptığı açıklamalar sonrası tepki çeken ve hakkındaki yoğun eleştirilerden kaçmak adına soluğu yurt dışında alan Can Yaman, Türkiye’ye döndükten sonra günlerini ev karantinasında geçiriyor. Evinin oturma odasını spor salonuna çeviren Yaman buradan yaptığı paylaşımlarla beğeni topluyor.

Can Yaman, bu defa ‘Dünya Dans Günü’ nedeniyle bir paylaşımda bulundu.“Böyle kaliteli anları annemle paylaşabildiğim için çok şanslı hissediyorum” diyen Can Yaman, annesi ile sanki abla – kardeş gibiydi… Anne Gülden Yaman'ın tango yaparken oğluna ayak uydurması ve onunla başarılı bir tango performansı sergilemesi beğeni topladı.

Can Yaman, annesinin tango öğrenmesine yardımcı olduğunu yazdı. Bu durumu “Çok havalı” olarak nitelendiren oyuncu, birkaç hafta içinde geldikleri noktanın da videoda olduğunu belirtti.