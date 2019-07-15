Can Yaman ve Demet Özdemir’e ‘evi boşaltın’ uyarısı

Erkenci Kuş adlı dizide birlikte oynayan ve sette başlayan dostlukları bir süre sonra aşka taşınan Can Yaman ve Demet Özdemir'e kötü haber...

Çift her ne kadar haklarında ortaya atılan ilişki iddialarını yalanlamayı tercih etse de bu konuda kesin bir dille konuşmaktan her zaman imtina ediyorlar. Çift hakkında ortaya atılan son iddia ise son derece dikkat çekici. Magazin kulislerinde konuşulanlara göre, dizideki aşklarını gerçek hayata taşıyan ve bir süredir Etiler Ulus’ta bir evde yaşayan Yaman ve Özdemir’e ev sahiplerinden kötü haber geldi.

EVİ SATIŞA ÇIKARDI

Aylık 15 bin lira kira veren ve Boğaz manzaralı evde oturan çifte, ev sahibinden kötü haber… Ulus’ta oturdukları lüks dairenin sahibi, ikiliye oturdukları daireyi satışa çıkardığını söylemiş. Çift, bunun üzerine evi almak istemiş. Fakat fiyatı duyunca vazgeçmişler. 5 milyon liraya satışa çıkan eve birçok kişi talip olmuş. Anlayacağınız satış yakında gerçekleşirse Demet Özdemir ve Can Yaman, uzun süredir oturdukları evden çıkmak zorunda kalacaklar.