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Can Yaman ve Rabia Yaman aşk mı yaşıyor?
Can Yaman ve Rabia Yaman aşk mı yaşıyor?
Rol arkadaşı Demet Özdemir'le aşk yaşadığı konuşulan Can Yaman'ın oyuncu Şükrü Özyıldız'ın eski nişanlısı Rabia Yaman'la aşk iddia edildi.
Magazin 28 Eylül 2018 - 12:08

Oyuncu Can Yaman’ın rol aldığı ‘Erkenci Kuş’ isimli dizi partneri Demet Özdemir’le aşk yaşadığı iddia edilmiş hatta güzel oyuncunun Seçkin Özdemir’le olan birlikteliğinin bu sebepten bittiği konuşulmuştu. Ancak Can Yaman’ın kalbinin kendisi gibi oyuncu Şükrü  Özyıldız’ın eski nişanlısı için attığı iddia edildi.

İLİŞKİLERİNİ GÖZLERDEN UZAK YAŞIYORLAR

Akşam Gazetesi’nin haberine göre; yakışıklı oyuncu, meslektaşı Şükrü Özyıldız’ın eski nişanlısı Rabia Yaman ile yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü çift, ilişkilerini şu sıralar gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.
rabiayaman

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