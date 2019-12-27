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Can Yaman, yılbaşı tatili için yurt dışına uçtu
Can Yaman, yılbaşı tatili için yurt dışına uçtu
Libido açıklaması ile bir süredir eleştirilerin odağında olan Can Yaman, yaşanan olaylardan sonra İstanbul'dan uzaklaşmış ve yurt dışına gitmişti. Yaman, uzun süre sonra İstanbul'da görüntülendi.
Emre ÇEVİK
Magazin 27 Aralık 2019 - 16:45

Son olarak ‘Erkenci Kuş’ dizisinde rol olan Can yaman, “Libido” açıklamasıyla gündemden düşmemişti. Yapımcısı Faruk Turgut tarafından sessiz kalması konusunda uyarılan Can Yaman, bir süre önce kafasını toplamak için Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye gitmişti. Can Yaman, dün de İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına uçtu.

‘LİBİDO’ SORUSUNU DUYUNCA BAŞINI YERE EĞDİ

Bir erkek arkadaşıyla birlikte havalimanına gelen Yaman, gazetecileri görünce panikledi. Hızla terminale doğru yürüyen Yaman, gazetecilerin “Libido” ile ilgili soruları karşısında kafasını öne eğerek sessizliğe büründü.

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