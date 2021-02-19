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Can Yaman’a İtalyan sevgilisi Diletta Leotta’dan sürpriz hediye

Aşklarıyla 2021'e damga vuran Diletta Leotta ve Can Yaman çifti birbirlerine yaptıkları romantik jestlerle gündemde kalmaya devam ediyor. Can'ın gökyüzünde açtırdığı pankartla yaptığı evlilik teklifi sonrası, Leotta da sevgilisine at hediye etti.

Güncellenme: 13:40, 19/02/2021
Hayat HaberleriMagazin
Can Yaman’a İtalyan sevgilisi Diletta Leotta’dan sürpriz hediye

Ferzan Özpetek’in yönettiği bir reklam filmi projesi için İtalya’da bulunan ve her yaptığı magazin gündeminde olay yaratan Can Yaman, geçen günlerde İtalyan sevgilisi Diletta Leotta’ya evlilik teklifinde bulunmuştu.

Yaman, bir uçağın arkasına “Diletta benimle evlenir misin? Seni seviyorum, Can” İtalyanca yazılı pankartı saatlerce Roma’da uçurmuştu. İtalyan spor spikeri ise aldığı evlilik teklifi karşısında mutluluktan havalara uçmuştu.

 

Bu evlilik teklifinin ardından Diletta Leotta da bir sürpriz yaparak Can Yaman’a at hediye etti.

Aldığı hediye karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen oyuncu o anları Instagram hesabından paylaşarak “Şimdiye kadar aldığım en güzel hediye…” ifadelerini kullandı.

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Yayınlanma Tarihi:13:35,