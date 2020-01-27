Can Yaman’dan askerlik paylaşımı
İspanya’da katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla magazin gündemini sallayan Can Yaman, geçtiğimiz haftalarda İzmir’in Bornova ilçesinde bedelli askerlik görevini yerine getirmek için birliğine teslim oldu. Askerlik kareleri de ortaya çıkan oyuncu, uzun süren sessizliğini sonunda bozdu.
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Yaman, askerde annesiyle birlikte çekilen bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncuyu özleyen takipçileri, paylaşılan fotoğrafa kısa sürede binlerce beğeni yağdırdı. Yaman fotoğrafa, “Canım annem” notunu düştü.