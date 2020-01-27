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Can Yaman’dan askerlik paylaşımı
Can Yaman’dan askerlik paylaşımı
Libido açıklamasıyla günlerce magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Can Yaman, uzun sessizliğin ardından sosyal medyada geri döndü. Yaman, askerde annesiyle çekilen bir karesini Instagram hesabından paylaştı.
Magazin 27 Ocak 2020 - 17:08

İspanya’da katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla magazin gündemini sallayan Can Yaman, geçtiğimiz haftalarda İzmir’in Bornova ilçesinde bedelli askerlik görevini yerine getirmek için birliğine teslim oldu. Askerlik kareleri de ortaya çıkan oyuncu, uzun süren sessizliğini sonunda bozdu.

SOSYAL MEDYAYA GERİ DÖNDÜ

Yaman, askerde annesiyle birlikte çekilen bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncuyu özleyen takipçileri, paylaşılan fotoğrafa kısa sürede binlerce beğeni yağdırdı. Yaman fotoğrafa, “Canım annem” notunu düştü.

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