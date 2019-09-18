Can Yaman’dan iddialı sözler: “Daha yeni başlıyoruz”

‘Erkenci Kuş’ dizisinde Demet Özdemir’le gösterdiği performansla beğeni toplayan Can Yaman’ın İtalya’da yaşadığı hayran kalabalığı çok konuşulmuştu. Önce ki gün Bebek’te taksi beklerken objektiflere takılan Can Yaman muhabirlerle de kısa süreli sohbet etti. İtalya’da yaşananların çok güzel olduğunu dile getiren yakışıklı oyuncu, “Çok güzeldi orada yaşananlar. Çok güzel bir şey nasip oldu. Arada bir fotoğraf çektiren olur diye tahmin ediyordum tabi İtalya’da çünkü Dolunay yayınlanıyor, şimdi Erkenci Kuş da girdi ama bu kadarını beklemiyordum. Pasaport sırasında başladı tüm olay. Otelde bekleyecekler, tezahürat yapacaklar falan kim beklerdi ki böyle şeyi” diyerek duygularını dile getirdi. Üst üste aldığı ödüller de sorulan Yaman, “Daha yeni başlıyoruz. Daha iyi şeyler de olacak. Bundan sonra başlıyor bu başlangıçtı” diyerek iddialı konuştu.

HASET DOLU SÖZLER

İtalya’da fotoğraf çektirmek için bekleyen kalabalığın kurmaca olduğu, kast olduğu iddia edilmişti. Bu sorular üzerine sinirlenen Can Yaman, “Haset dolu söylemler. İnsanlarımız neden böyle oldu bilmiyorum. Niye böyle kıskanç? Bu herkes için böyle, hep eleştiri, çamur atma. Övünmesi, gurur duyulması gereken şeyler bunlar ama haset duyguları var” diye sitem etti.