Can Yaman’dan İsrail açıklaması

Yurt dışında yoğun ilgiyle karşılaşan Can Yaman, Avrupa turlarına devam ediyor. Önümüzdeki rotasının İspanya olduğunu dile getiren Can Yaman, “Şimdi İspanya’ya gideceğim. Milano’ya gitmiştim ama tekrar çağırıyorlar. İsrail’den çok acayip istek var ama oraya giden arkadaşlar biraz tepki alıyor o yüzden düşünüyoruz ama ben gitmek isterim” diye konuştu.

“YAPIMCI KARAR VERİYOR”

Kadın hayranlarının yoğun ilgisinin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Yaman, “Ben Napoli’ye tatile gitmiştim hiç beklemiyordum ama sonrasında bekledim” dedi. Demet Özdemir’le tekrardan oynamayı çok istediğini söyleyen Can Yaman, “Yeni dizi için görüşmeler oluyor, tabi bize de soruyorlar ‘partner kim olur?’ diye ama tabi yapımcı karar veriyor” diyerek sözlerini tamamladı.