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Can Yaman’dan İtalya açıklaması
Can Yaman’dan İtalya açıklaması
Oyuncu Can Yaman, sosyal medya hesabı üzerinden İtalya'da kendisine gösterilen yoğun ilginin nedenini açıkladı.
Magazin 22 Ağustos 2019 - 09:30

Birkaç gündür İtalya’da olan ve burada yoğun bir ilgi ile karşılaşan oyuncu Can Yaman’ın böylesi bir ilgiyle karşılanmasının nedeni olarak reklam çalışması yaptığı iddia edilmiş ve bir magazin programında bu iddialar dile getirilmişti. Sadece 30-35 bin TL harcayarak böyle bir görüntünün ortaya çıkarılabileceğinin söylenmesi üzerine oyuncu Can Yaman’dan bir açıklama geldi.

İLGİNİN SEBEBİ DOLUNAY

Yaman, Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla İtalya’da günlerdir kendisine gösterilen büyük ilginin nedeni olarak daha yurtdışında yayınlanan Dolunay adlı dizisini gösterdi. İşte o açıklama:

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