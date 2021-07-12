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Can Yaman’dan İtalya’ya destek

Oyuncu Can Yaman, İtalyan spiker Diletta Leotta'nın final heyecanında yüzünü İtalya bayrağının renklerine boyayarak evlilik yolunda ilerlediği sevgilisine destek oldu.

Güncellenme: 10:05, 12/07/2021
Hayat HaberleriMagazin
Can Yaman’dan İtalya’ya destek

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (Euro 2020) Londra’daki Wembley Stadı’nda oynanan final maçında İtalya ile İngiltere karşı karşıya geldi.

Normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan mücadelede İngiltere’ye penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan İtalya, kupanın sahibi oldu.

Dev finalde oyuncu Can Yaman, İtalyan spiker Diletta Leotta’nın final heyecanına ortak oldu.

Yaman evlilik yolunda olduğu sevgilisiyle birlikte yüzünü İtalyan bayrağının renklerine boyadı.

İkili maç öncesi ve sonrası anlarını sosyal medyadan yayınladı.

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Yayınlanma Tarihi:10:03,