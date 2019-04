Can Yaman’ın Arapça ile imtihanı

Can Yaman’ın Arapça ile imtihanı

Geride bıraktığımız akşam Beyrut'ta düzenlenen bir ödül törenine Erkenci Kuş dizisindeki partneri Demet Özdemir ile katılan oyuncu Can Yaman 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü aldı.

Sosyal medya hesaplarından katıldıkları ödül törenine dair paylaşımlarda bulunan ikiliden Can Yaman hiç şüphesiz çok daha fazla heyecanlıydı. Son zamanlarda özellikle Arap yarımadasında çok daha fazla rağbet gören Türk oyuncuları arasına giren Can Yaman, Beyrut’ta düzenlenen ödül töreninde boy gösterdi. Gecede ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü alan Can Yaman, konuşmasına İngilizce başladı, Arapça sürdürdü, Türkçe noktaladı. Arapça konuşurken zorlanan oyuncunun imdadına sunucu yetişti.