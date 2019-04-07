Can Yaman’ın Arapça ile imtihanı
Sosyal medya hesaplarından katıldıkları ödül törenine dair paylaşımlarda bulunan ikiliden Can Yaman hiç şüphesiz çok daha fazla heyecanlıydı. Son zamanlarda özellikle Arap yarımadasında çok daha fazla rağbet gören Türk oyuncuları arasına giren Can Yaman, Beyrut’ta düzenlenen ödül töreninde boy gösterdi. Gecede ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü alan Can Yaman, konuşmasına İngilizce başladı, Arapça sürdürdü, Türkçe noktaladı. Arapça konuşurken zorlanan oyuncunun imdadına sunucu yetişti.