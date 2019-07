Can Yaman’ın hayranlarına verdiği cevaplar hayal kırıklığı yarattı

Erkenci Kuş dizisiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Can Yaman, dizisin sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımın altına yazdığı yorumlarla şaşırttı. Paylaşımın altına dizi hakkında yorum yapan hayranlarına verdiği cevaplar şoke etti, insanlar hesabının hacklendiğini düşündü.

Ünlü oyuncu Can Yaman, Erkenci Kuş dizisinin Instagram hesabından yapılan bir paylaşımın altına yapılan yorumlara öyle cevaplar verdi ki, kimse Can Yaman olduğuna inanmak istemedi.

“Hayat gerçekten biz karar alıp planlar yaparken başımıza gelenlerden mi ibaret” yazan paylaşımın altına, dizinin fanları çeşitli yorumlar yaptı. Kimi ‘Can öldü mü?’ diye sordu kimi dizinin sezon finali hakkında konuştu. Ünlü oyuncu da üşenmedi ve neredeyse her yoruma bir cevap verdi.

Fakat verdiği cevaplar öyle megolaman öyle ukalaca yazılmıştı ki, Can Yaman’ın hayranları bile anlam veremedi. Öyle ki pek çok kişi hesabın hacklendiğini düşündü. İşte yapılan yorumlara Yaman’ın verdiği cevaplar…