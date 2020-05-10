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Can Yaman’ın özel mesajları ifşa oldu
Can Yaman’ın özel mesajları ifşa oldu
Enise isimli bir sosyal medya kullanıcısı oyuncu Can Yaman'la arasında geçen konuşmaları paylaşarak ifşa etti. Böylece Yaman da sosyal medyada ifşa olan ünlü isimler kervanına katıldı.
Magazin 10 Mayıs 2020 - 11:31

Son günlerde birbiri ardına gelen ifşalar magazin gündeminde dikkat çekiyor. Sık sık yaptığı açıklamalarla gündeme gelen ve tepki çeken Can Yaman’ın mesajları ortaya çıktı.Can Yaman’la olan konuşmalarını ifşa eden kullanıcı, bunu “Yine bir karantina çılgınlığı” sözleriyle paylaştı.


CAN YAMAN’IN ISRARCI TAVRI ŞAŞIRTTI!

Enise isimli bir Instagram kullanıcısı, Can Yaman ile olan konuşmalarını ifşa etti. “Canlı gördüğünde fikrin değişir belki küçük hanım” diyen ünlü oyuncunun, attığı mesajları silmek ve gizliden aramak istemesi dikkat çekti.

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Son güncelleme: 11:41 - 10.05.2020
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