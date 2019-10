Can Yaman’ın partner adayları belli oldu!

Başrolünde oynadığı Erkenci Kuş dizisinin final yapmasının ardından soluğu yurt dışında alan ve gittiği yerlerde kadınların yoğun ilgisiyle karşılaşan Can Yaman'ın yeni bir dizi ile ekranlara gelmeye hazırlandığı ortaya çıktı. Hatta Yaman'a eşlik edecek kadın oyuncular için dört adayın ismi öne çıkıyor.

Can Yaman, yeni sezon için müjdeyi verdi. Setlere ara vermeyi düşünmeyen oyuncu, yeni bir dizi ile ekranlara gelmeye başlayacak. Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Yaman, geçtiğimiz sezon Erkenci Kuş dizisinde Demet Özdemir ile birlikte rol almıştı. Başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu, Erkenci Kuş'tan sonra televizyonda ara vermek istemiyor.

YAPIMCI DÖRT İSİM ARASINDA KALDI

Can Yaman, 2020 Ocak'ta bedelli askerlik kapsamında 21 gün vatani görevini yaptıktan sonra mart ayı itibariyle yeni dizisine başlayacağını duyurdu. Erkenci Kuş'ta birlikte çalıştığı yapımcı Faruk Turgut ile yeni bir dizi çekecek olan Can Yaman, bu kez romantik komedi ile ekranda olmayacağını söyledi. Ünlü oyuncu, yeni dizisinde yine aşkın ön planda olacağını dile getirdi. Can Yaman hayranları ünlü oyuncunun yeni projesini merakla beklemeye başladı. Yaman'a yeni dizisi için partner aranıyor. Yapımcı Faruk Turgut, şu dört isim arasında kaldı: Bensu Soral, Melisa Aslı Pamuk, Elçin Sangu, Melisa Şenolsun…