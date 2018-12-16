Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Can Yaman’ın rahatsızlığı: İki bölüm boyunca…
Can Yaman’ın rahatsızlığı: İki bölüm boyunca…
Erkenci Kuş adlı diziyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve geçtiğimiz günlerde gerçekleşen bir ödül töreninde de partneri Demet Özdemir ile birlikte ödül alan Can Yaman sosyal medyda hesabından uyarıda bulundu.
Magazin 16 Aralık 2018 - 09:24

Başrolünü Demet Özdemir ile paylaştığı Erkenci Kuş adlı diziyle şöhretini katlayan oyuncu Can Yaman, sosyal medya hesabından gözlerindeki rahatsızlıkla ilgili paylaşımda bulundu. Rahatsızlığına rağmen çekimleri aksatmayan Yaman, dizinin önümüzdeki iki bölümünde gözlükle oynayacağını bunun ise sağlık durumuyla ilgili olduğunu söyledi ve şunları yazdı:

can-yaman-ic

“Önümüzdeki 2 bölüm gözlerimdeki rahatsızlıktan dolayı gözlükle olacağım, ama aşk dolu bakışmalardan bir şey eksilmeyecek”

İLGİLİ HABERCan Yaman'dan 'tam bir kamera arkası'
Etiketler