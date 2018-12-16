Can Yaman’ın rahatsızlığı: İki bölüm boyunca…

Erkenci Kuş adlı diziyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve geçtiğimiz günlerde gerçekleşen bir ödül töreninde de partneri Demet Özdemir ile birlikte ödül alan Can Yaman sosyal medyda hesabından uyarıda bulundu.

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Başrolünü Demet Özdemir ile paylaştığı Erkenci Kuş adlı diziyle şöhretini katlayan oyuncu Can Yaman, sosyal medya hesabından gözlerindeki rahatsızlıkla ilgili paylaşımda bulundu. Rahatsızlığına rağmen çekimleri aksatmayan Yaman, dizinin önümüzdeki iki bölümünde gözlükle oynayacağını bunun ise sağlık durumuyla ilgili olduğunu söyledi ve şunları yazdı:

“Önümüzdeki 2 bölüm gözlerimdeki rahatsızlıktan dolayı gözlükle olacağım, ama aşk dolu bakışmalardan bir şey eksilmeyecek”