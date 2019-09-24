Can Yılmaz: “AVM ve rezidans yaptıran yetkililere selam olsun”

Saat 11:01'de İstanbul'da Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'un birçok ilçesinden de hissedildi. Depremi hisseden Cem Yılmaz'ın senarist abisi Can Yılmaz da sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak yeşil alanların azalmasına dikkat çekti.

Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre Marmara Denizi’nde iki deprem meydana geldi. İlk deprem Avcılar açıklarında 2.5 şiddeti ile kaydedilirken ikinci deprem ise Silivri açıklarında 4.7 şiddetinde yaşandı. Çok sayıda vatandaş sosyal medyada ‘Deprem oldu’ paylaşımında bulundu. Paniğe neden olan depremle ilgili Can Yılmaz da sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak ülkemizde hızlı bir şekilde artan beton kirliliğine dikkat çekti. İşte Yılmaz’ın o paylaşımı