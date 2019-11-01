Can Yılmaz kimdir? Can Yılmaz nereli ve kaç yaşında?

Can Yılmaz, 1968 doğumludur. Her şey Çok Güzel Olacak, GORA, AROG, Yahşi Batı gibi filmlerin senaristliğini yapan Can Yılmaz hakkında merak edilenler haberimizde... Can Yılmaz nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Karakomik Filmler adlı sinema filminde Aytaç karakterini canlandıran Can Yılmaz hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Can Yılmaz kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

CAN YILMAZ KİMDİR?

Can Yılmaz, 8 Aralık 1968 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Cem Yılmaz’ın ağabeyidir. Tolga Çevik'in Komedi Dükkanının tüm konsepti ve metinlerini yazan kişidir.

Dizi yazarlığı, skeç, tiyatro oyunları gibi bir çok projede yazarlık yapmaktadır. Günümüzde Kafa Dergisi'ne yazmaktadır. Hokkabaz, Pek Yakında, Her Şey Çok Güzel Olacak, GORA, AROG ve Yahşi Batı filmlerinin senaryolarını Cem Yılmaz ile birlikte yazmışlardır. Can Yılmaz’ın basılmış 5 adet kitabı bulunmaktadır.

Can Yılmaz şimdilerde, yapımcı, senarist ve oyuncu ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın Karakomik Filmler adlı sinema filminde Aytaç karakterine hayat vermektedir. Can Yılmaz, 1.75 metre boyunda, 82 kilo ve Yay burcudur.

Can Yılmaz’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Karakomik Filmler (Aytaç) (Sinema Filmi)

2017 – Arif V 216 (Eryetiş) (Sinema Filmi)

2015 – Ali Baba Ve Yedi Cüceler (Kolonyacı İsmail) (Sinema Filmi)

2014 – Pek Yakında (Sabri) (Sinema Filmi)

2009 – Yahşi Batı (Peder) (Sinema Filmi)

2008 – A.R.O.G (Okul Müdürü) (Sinema Filmi)

2006 – Hokkabaz (Doktor) (Sinema Filmi)

1996 – Eşkıya (Hakan) (Sinema Filmi)