Can Yılmaz kimdir? Can Yılmaz nereli ve kaç yaşında?

Can Yılmaz, 1968 doğumludur. Her şey Çok Güzel Olacak, GORA, AROG, Yahşi Batı gibi filmlerin senaristliğini yapan Can Yılmaz hakkında merak edilenler haberimizde... Can Yılmaz nereli ve kaç yaşında?