Can Yılmaz siyasi tweetleri bıraktı!

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Sosyal medya hesabını projeler ve espriler dışında siyasi hayata dair göndermeler yaparak da değerlendiren Can Yılmaz, geride bıraktığımız seçim sonrasında dikkat çekici bir karara imza attı. Seçim sonrasında partilerin ve liderlerin verdiği tepkiler üzerinden bir değerlendirmede bulunan Yılmaz şunları yazdı: “Siyaset ile ilgili son tweetim, gördüm ki siyasiler ve partilerin hepsi, seçimde başarı göstermiş, oyunu artırmış yani masanın o tarafında kaybeden yok, belli ki masanın bu tarafı da hayatından memnun, o halde artık twitter benim açımdan geyiktir, mavaldır, şarkı türküdür.”

SÖZÜNÜ TUTTU

Can Yılmaz, siyasi tweet atmayacağına dair açıklamasının hemen ardından gündemden gayet uzak paylaşımlar yapmaya başladı. İşte Yılmaz’ın büyük beğeni kazanan çiçek böcek paylaşımları…



