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Can Yılmaz siyasi tweetleri bıraktı!
Can Yılmaz siyasi tweetleri bıraktı!
Komedyen Cem Yılmaz'ın yazar ve oyuncu ağabeyi Can Yılmaz, twitter hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
Magazin 27 Haziran 2018 - 10:40

Sosyal medya hesabını projeler ve espriler dışında siyasi hayata dair göndermeler yaparak da değerlendiren Can Yılmaz, geride bıraktığımız seçim sonrasında dikkat çekici bir karara imza attı. Seçim sonrasında partilerin ve liderlerin verdiği tepkiler üzerinden bir değerlendirmede bulunan Yılmaz şunları yazdı: “Siyaset ile ilgili son tweetim, gördüm ki siyasiler ve partilerin hepsi, seçimde başarı göstermiş, oyunu artırmış yani masanın o tarafında kaybeden yok, belli ki masanın bu tarafı da hayatından memnun, o halde artık twitter benim açımdan geyiktir, mavaldır, şarkı türküdür.”

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Can Yılmaz, siyasi tweet atmayacağına dair açıklamasının hemen ardından gündemden gayet uzak paylaşımlar yapmaya başladı. İşte Yılmaz’ın büyük beğeni kazanan çiçek böcek paylaşımları…

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Son güncelleme: 11:19 - 27.06.2018
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