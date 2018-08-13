Çanakkale’de Ebru Yaşar izdihamı!

Sevilen şarkıcı Ebru Yaşar, dün Çanakkale Geyikli'de hayranlarıyla buluştu. Konser alanı tıka basa dolarken birçok hayranı Yaşar'ı balkonlardan dinlemek zorunda kaldı. Sanatçı, kendisine büyük ilgi gösteren Geyiklilere teşekkür etti.

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Çanakkale Geyikli Belediyesi'nin düzenlediği geleneksel halk konserlerinde sahne alan Ebru Yaşar, binlerce hayranına müzik ziyafeti yaşattı. Otuz dört şarkıdan oluşan repertuvarıyla yaklaşık 11 bin kişilik bir kalabalığın karşısına çıkan Yaşar, saatler öncesinden konser alanını dolduran sevenlerine unutamayacakları bir gece sundu.

Konser alanına sığmayan Yaşar hayranları, geceyi tribüne dönüştürdükleri evlerinin balkonlarından takip etti. Son nüfus sayımında resmi nüfusu 3258 olarak kayda alınan Geyikli, ünlü sanatçının konseri dolayısıyla kendi nüfusunu üçe katlamış oldu. Sanatçı kendisine üzüm armağan etmek isteyen bir izleyicisini sahnesinde ağırlayarak teşekkür etti.