Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Canan Ergüder: Beşinci kemoterapi bitti

Meme kanseri tedavisi gören oyuncu Canan Ergüder, sağlık durumuna ilişkin olarak, "Beşinci kemoterapi bitti. Her şey yolunda" paylaşımını yaptı.

Güncellenme: 16:22, 03/06/2021
Hayat HaberleriMagazin
Canan Ergüder: Beşinci kemoterapi bitti

2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kenan Ece ile nikâh masasına oturan ve Demir adında bir oğlu bulunan Canan Ergüder, meme kanseriyle mücadele ediyor.

Rahatsızlığından dolayı rol aldığı ‘Menajerimi Ara’ dizisinden ayrılan 43 yaşındaki  oyuncu, son durumuyla ilgili sevenlerini bilgilendirdi.

“HER ŞEY YOLUNDA”

Instagram hesabından annesi Rukiye Ergüder’le bir fotoğrafını paylaşan Canan Ergüder, “Beşinci kemoterapi bitti. Her şey yolunda. Arayan, soran, mesaj atan, dua eden herkese sevgiler” dedi.

Ünlü oyuncuya takipçilerinden destek mesajları yağdı.

İlginizi ÇekebilirKansere yakalanan Canan Ergüder, oynadığı diziye veda ettiKansere yakalanan Canan Ergüder, oynadığı diziye veda ettiİlginizi ÇekebilirOyuncu Canan Ergüder meme kanserine yakalandıOyuncu Canan Ergüder meme kanserine yakalandı