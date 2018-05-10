Canan Ergüder ve Kenan Ece çocuklarının fotoğrafını ilk kez paylaştı!
Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘Güllerin Savaşı’ dizisinde rol alan Kenan Ece ve Canan Ergüder’in set arkadaşlığı zamanla aşka dönmüş, çift kısa süre sonra birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı. Sürpriz bir kararla İzmir’de evlenen ünlü çift, bir erkek bebeklerinin doğduğunu açıklamıştı.
ÇOCUKLARINA DEMİR İSMİNİ VERDİLER
30 Mart’ta ilk bebeklerini kucağına alan çift, oğullarına Demir adını verdi. Ünlü çift bebeklerinin ilk görüntülerini sosyal medya takipçileriyle paylaştı.