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Canan Ergüder ve Kenan Ece çocuklarının fotoğrafını ilk kez paylaştı!
Canan Ergüder ve Kenan Ece çocuklarının fotoğrafını ilk kez paylaştı!
Sürpriz bir kararla İzmir'de evlenen Canan Ergüder ile Kenan Ece çiftinin bebekleri dünyaya geldi
Magazin 10 Mayıs 2018 - 16:50

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘Güllerin Savaşı’ dizisinde rol alan Kenan Ece ve Canan Ergüder’in set arkadaşlığı zamanla aşka dönmüş, çift kısa süre sonra birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı. Sürpriz bir kararla İzmir’de evlenen ünlü çift, bir erkek bebeklerinin doğduğunu açıklamıştı.

ÇOCUKLARINA DEMİR İSMİNİ VERDİLER

30 Mart’ta ilk bebeklerini kucağına alan çift, oğullarına Demir adını verdi. Ünlü çift bebeklerinin ilk görüntülerini sosyal medya takipçileriyle paylaştı.

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