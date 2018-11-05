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Canan Karatay’a destek veren ünlü…
Canan Karatay’a destek veren ünlü…
Prof. Dr. Canan Karatay, veganları 'tahıl beyinli' olarak nitelendirmiş ve "Veganlar kısa ömürlüdür. Veganlar yalnız tahıl yiyor tavşan ve koyun gibi. Veganlık hastalıktır" şeklinde ifadeler kullanmıştı.
Magazin 5 Kasım 2018 - 14:46

Karatay’ın bu açıklaması sosyal medyada infial etkisi yaratmış aralarında Ömür Gedik, Deniz Çakır ve Ferhat Göçer gibi isimlerin bulunduğu pek çok ünlü tepkilerini dile getirmişti. Canan Karatay’a ünlüler cephesinin neredeyse tamamı sert tepkiler gösterirken şarkıcı Yıldız Tilbe’den destek paylaşımı geldi.

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Geride bıraktığımız aylarda ‘Evrim teorisi’ hakkında attığı tweetlerle gündeme gelen Tilbe, bu defa da Canan Karatay’ın açıklamalarıyla ilgili bir paylaşımda bulundu ve şu sözleri kullandı:

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