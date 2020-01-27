Elazığ Sivrice merkezli 6,8 şiddetindeki depremin ardından bölgeye çok sayıda yardım malzemesi yollanırken, rap dünyasının tanınan isimlerinden Canbay Wolker grubunun solistleri de depremzedeler için harekete geçti. Depremin yıkıcı etkisini gösterdiği Malatya'nın Doğanyol ilçesine gelen grubun solistleri Vahap Canbay ve Umut Bolat, burada Gökçe Mahallesi ve Doğanyol ilçe merkezini ziyaret ederek yetkililerle görüştü.

Gökçe Mahallesi’nde yardımların toplanma merkezi olan Gökçe İlkokulunda basın mensuplarına açıklamada bulunan Canbay, ellerinden geldiği kadarıyla Elazığ ve Malatya'da depremzedelere yardımda bulunduklarını söyleyerek, şu ana kadar yardım gönderen herkese teşekkür etti. Malatyalı olduğunu ifade eden Canbay, sanat camiasına da seslenerek bölgenin mutlaka ziyaret edilmesi gerektiğini dile getirdi.(İHA)