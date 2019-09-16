Candan Erçetin elbisesiyle göz kamaştırdı

Ömercan ALTAY – SÖZCÜ



Güçlü yorumuyla öne çıkan Candan Erçetin, önceki akşam sevenleriyle buluştu. Erçetin, “Bu repertuvarla bu sezon tüm Türkiye'yi dolaştık, bu akşam bu repertuvarın son İstanbul konseri, herkese iyi eğlenceler” diyerek başladığı konserini “Kim Korkar” şarkısıyla açtı. “Umrumda Değil” ile tempoyu yükselten Erçetin, mercan rengi elbisesi ile sahnede yaz güneşi gibi ışıldadı. Her konserinde dekoruyla ve kostümüyle dinleyicisini farklı bir yolculuğa çıkaran Erçetin, biletleri günler öncesinde tükenen konser boyunca hem kendisi dans etti hem seyircisini dans ettirdi.

