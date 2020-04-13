Candan Erçetin kimdir? Candan Erçetin nereli ve kaç yaşında?

Candan Erçetin, 1963 doğumludur. Halen Galatasaray Lisesi'nde müzik öğretmenliğine devam eden ve bir dönem Galatasaray Futbol Kulübü'nde Başkan Yardımcılığı görevini de üstlenmiş olan Candan Erçetin hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Candan Erçetin nereli ve kaç yaşında?

1986’da Norveç, Oslo’da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışmasın da Türkiye’yi Klips ve Onlar grubu bünyesinde “Halley” şarkısını seslendirerek temsil eden Candan Erçetin hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Candan Erçetin kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, albümleri, rol aldığı diziler ve filmler…

CANDAN ERÇETİN KİMDİR?

Şarkıcı, söz yazarı ve öğretmen Candan Erçetin, 10 Şubat 1963 tarihinde Kırklareli’nde dünyaya gelmiştir. İlkokulu Kırklareli’de bitirdi. Erçetin, 11 yaşında İstanbul’da burs sınavına katıldı ve Galatasaray Lisesi’ni kazandı. Aynı zamanda 1979’da girdiği İstanbul Belediye Konservatuarı’nda Şan eğitimine devam eden Candan Erçetin, Galatasaray Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Klasik Arkeoloji bölümüne girdi.

Üniversite eğitiminin son yılı olan 1986’da tamamen tesadüf sonucu Norveç Oslo’da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nda “Klips ve Onlar” grubunun bir üyesi olarak Türkiye’yi temsil etti. Grup o zamana kadarki en iyi dereceyi alarak yarışmada dokuzuncu oldu. Arkeoloji eğitimini yarıda bırakmak istemeyen Erçetin, kazandığı bursla yüksek lisans yapmak üzere Viyana Üniversitesi'ne gitti fakat 1 sene sonra geri döndü. Viyana'daki eğitimi dolayısıyla dondurduğu İstanbul Belediye Konservatuarı Şan Bölümü’ndeki eğitimini de 1991'de tamamladı.

Profesyonel müzik hayatına 1989 yılında Siyah & Gümüş adlı gece kulübünde Arie Antique ve Chansons söyleyerek başlayan Erçetin, daha sonra Caz Bar (Paris Nights Cabaret), Kufe (Restaurant), Royal Bistro, Galatasaray Cemiyeti, Moda Deniz Kulübü, Home Store ve Swiss Hotel`de (La Com D`or Restaurant) uzun süreli sahne programlarını sürdürdü. Televizyon ile tanışması ise 1994 yılında yayınlanan ve sunuculuğunu yaptığı “Kol Düğmeleri” adlı program ile oldu. 1995 yılında bir müzik kanalında yayınlanan ve 65 bölümden oluşan “Randevu” isimli sohbet programını sundu.

1995 yılının Temmuz ayında ilk solo albümü “Hazırım” yayınlandı. Ardından 1996 yılında ise Türkiye’de bir ilk olan “Sevdim Sevilmedim” adlı remix albümünü çıkardı. Bu albümü 1997 yılında yayınladığı ikinci solo albümü “Çapkın” izledi. Bu albümde yer alan “Yalan” isimli şarkısı çok sevildi ve radyolarda en sık çalınan bir hit oldu. Candan Erçetin, 1998 yılında “Oyalama Artık” adlı ikinci remix albüm çalışmasını yayınladı.

2003 yılının Ocak ayında “Candan chante hier pour aujourd hui” albümü piyasaya çıktı. Yine aynı yıl Neden albümünden şarkıların remixlerinin yanı sıra Bosna-Hersek, Avusturya, Türkiye ortak yapımı “Gor Varta” adlı flmn müzğ olan “Yazık Oldu” adlı şarkının da yer aldığı remix albüm piyasaya çıktı. Haziran 2004 tarihinde ise Melek albümü dinleyicisi ile buluştu.

Bir dönem Galatasaray Lisesi’nde müzik öğretmenliği de yapan ve halen bu görevini sürdüren Candan Erçetin, 2009 yılında Galatasaray Üniversitesi’nde diksiyon dersleri vermeye başladı. 25 Haziran 2013 tarihinde Ünal Aysal tarafından Ümit Özdemir ile birlikte Galatasaray Spor Klübü Başkan Yardımcılığı’na atandı. Erçetin, 2014’te Fransa Cumhurbaşkanı Franços Hollande tarafından Fransız-Türk ilişkilerine yaptığı katkılarından dolayı Sanat ve Edebiyat Nişanı ile ödüllendirildi.

Musiki Eser Sahipleri Grubu Meslek Birliği’nin (MSG) 31 Mart 2018 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulunda yeni başkan Candan Erçetin oldu.

Albümleri:

Hazırım – 1995

Çapkın – 1997

Elbette – 2000

Neden – 2002

Melek – 2004

Kırık Kalpler Durağında – 2009

Milyonlarca Kuştuk – 2013

Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun – 2015

Candan Erçetin’in rol aldığı diziler ve filmler:

1993 – Gece Melek ve Bizim Çocuklar (Aylin) (Sinema Filmi)

1998 – Anlat Şehrazat (Müzikal)

2003 – Hayat Bilgisi (Canan Öğretmen) (TV Dizisi)

2005 – Yıldızların Altında (Müzikal)

2006 – Yabancı Damat (Candan Erçetin) (TV Dizisi)

2009 – Gölgesizler (Yazarın Eşi) (Sinema Filmi)

2019 – Annem (Sinema Filmi)

Müzik Ödülleri:

2005 – En Fazla Satış Altın – MÜ-YAP Müzik Endüstrisi Ödülleri

2009 – En İyi Türk Pop Müziği Kadın Solisti – Altın Kelebek Ödülleri

2015 – Onur Ödülü – 1. Gossip Time Yıl Sonu Ödülleri

Devlet Nişanları:

2014 – Sanat ve Edebiyat Nişanı (Ordre des Arts et des Lettres) – Fransa