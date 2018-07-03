Candan Erçetin, yazın ilk konserinde hayranlarıyla buluştu

Pop müziğin sevilen ismi Candan Erçetin, 2018 yılının ilk konserinde yine iddialı bir performans sergiledi ve kendisini dinlemeye gelen hayranlarını mest etti.

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Candan Erçetin dün akşam, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesinde sevenleriyle buluştu. 2018 yazının ilk konserine gelen Erçetin hayranları konser alanını tıka basa doldurdu.

Siyah abiye kıyafetiyle sahne alan sanatçı, “İlk Açıkhava sahnemizi 1998 yılında verdik ve aradan tam 20 yıl geçmiş. Aramızdaki bu muhteşem bağ inşallah hiç bitmesin istiyorum. Çok teşekkür ediyorum” dedi. Erçetin, geceye özel hazırladığı şarkıları ve 20 kişilik dev korosu ile müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.