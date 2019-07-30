Caner Çalışır kimdir? Caner Çalışır nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Benimle Söyle yarışmasında jüri üyeliği yapan Caner Çalışır hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Caner Çalışır kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

CANER ÇALIŞIR KİMDİR?

Caner Çalışır, 1989 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Berna Arıcı ile çektiği “Berna saçında kene var topla topla gene var” videosuyla ünlüler dünyasına adım atan ve “Ablan Star Bebeğim” cümlesiyle birlikte oldukça popüler olan Caner Çalışır ayrıca, O Hayat Benim, Kiraz Mevsimi gibi dizilerde rol almış, Okan Bayülgen ile birlikte bir süre çalışmış günümüzde ise Dj olarak çalışmaktadır. Caner Çalışır, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Benimle Söyle adlı yarışma programında jüri üyeliği yapmaktadır.