Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Caner Çalışır kimdir? Caner Çalışır nereli ve kaç yaşında?
Caner Çalışır kimdir? Caner Çalışır nereli ve kaç yaşında?
Caner Çalışır, 1989 doğumludur. Vine, Snapchat gibi sosyal medya platformlarında ünlenen Caner Çalışır hakkında merak edilenler haberimizde... Caner Çalışır nereli ve kaç yaşında?
Sozcu.com.tr
Magazin 30 Temmuz 2019 - 17:24

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Benimle Söyle yarışmasında jüri üyeliği yapan Caner Çalışır hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Caner Çalışır kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

CANER ÇALIŞIR KİMDİR?

Caner Çalışır, 1989 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Berna Arıcı ile çektiği “Berna saçında kene var topla topla gene var” videosuyla ünlüler dünyasına adım atan ve “Ablan Star Bebeğim” cümlesiyle birlikte oldukça popüler olan Caner Çalışır ayrıca, O Hayat Benim, Kiraz Mevsimi gibi dizilerde rol almış, Okan Bayülgen ile birlikte bir süre çalışmış günümüzde ise Dj olarak çalışmaktadır. Caner Çalışır, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Benimle Söyle adlı yarışma programında jüri üyeliği yapmaktadır.

Caner Çalışır, sosyal medya paylaşımları ile tanınırlık edindi.

Son güncelleme: 17:30 - 30.07.2019