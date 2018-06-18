Caner Erkin ve Şükran Ovalı gerildi
Arkadaşlarıyla buluşan ikili, mekan çıkışı görüntülenince gerildi. Hamile olan eşinin görüntülenmesini istemeyen Erkin, “İzin aldınız mı. Neden çekiyorsunuz?” diyerek gazetecilere çıkıştı.
Elbisesiyle karnını kapatmaya çalışan Ovalı'nın “Böyle çekmeyin” sözleri üzerini daha da öfkelenen Erkin, “Çekmeyin diyoruz çekiyorsun. Sil o fotoğrafları” diyerek tepki gösterdi.
Fotoğrafları sildirmeyi başaramayacağını anlayan Erkin ve Ovalı, araçlarına binerek evlerinin yolunu tuttu.