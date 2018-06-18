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Caner Erkin ve Şükran Ovalı gerildi
Caner Erkin ve Şükran Ovalı gerildi
7 aylık hamile olan oyuncu Şükran Ovalı ve futbolcu eşi Caner Erkin, önceki gün Bebek'te yer alan bir mekan çıkışı objektiflere yansıdı.
Mustafa KIZGINYÜREK
Magazin 18 Haziran 2018 - 08:11

Arkadaşlarıyla buluşan ikili, mekan çıkışı görüntülenince gerildi. Hamile olan eşinin görüntülenmesini istemeyen Erkin, “İzin aldınız mı. Neden çekiyorsunuz?” diyerek gazetecilere çıkıştı.
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Elbisesiyle karnını kapatmaya çalışan Ovalı'nın “Böyle çekmeyin” sözleri üzerini daha da öfkelenen Erkin, “Çekmeyin diyoruz çekiyorsun. Sil o fotoğrafları” diyerek tepki gösterdi.
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Fotoğrafları sildirmeyi başaramayacağını anlayan Erkin ve Ovalı, araçlarına binerek evlerinin yolunu tuttu.

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Son güncelleme: 10:38 - 18.06.2018
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